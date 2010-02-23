Візз Ейр літатиме зі Львова до Венеції

Київ. 23 лютого. УНІАН. «Візз Ейр Україна», перша українська бюджетна авіакомпанія, оголосила про відкриття в травні авіарейсу Львів-Венеція (Тревізо). Про це УНІАН повідомили в компанії.

Перельоти будуть здійснюватися з 14 травня на новому Airbus A320 на 180 місць. Початкова періодичність становитиме два рейси на тиждень.

У компанії розраховують, що новий рейс зі Львова стане таким же успішним, як рейс Львів-Дортмунд, здійснюваний «Візз Ейр Україна» з січня 2009 року. «Він розширить можливості українських пасажирів подорожувати по Європі. Крім того, багато українців проживають і працюють в Італії », - сказала член Ради директорів «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР.

Нагадаємо, з 27 жовтня 2009 року «Візз Ейр Україна» успішно здійснює авіаперельоти до Венеції (Тревізо) з Києва з частотою три рейси на тиждень.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія розпочала внутрішні авіаперевезення по Україні в липні 2008 р. на новому Airbus A320 на 180 місць. На сьогоднішній день флот авіакомпанії складається з двох таких повітряних суден. У 2009 році «Візз Ейр Україна» перевезла понад півмільйона пасажирів.