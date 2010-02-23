Депутат Єврорпарламенту хоче обговорення візових проблем українців

Варшава. 23 лютого. УНІАН. Голова делегації Європейського парламенту з питань співпраці з Україною Павел КОВАЛЬ планує добитися винесення на сесійне обговорення візових проблем українців.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН у Польщі.

Поляк за походженням П.КОВАЛЬ назвав надзвичайно важливим лібералізацію візового режиму для громадян України, котрі попри підписання з ЄС угоди про спрощення візового режиму, стикаються із великими проблемами під час оформлення віз.

„Хочу, аби ця тема перейшла в ранг короткострокових, а не довгострокових пріоритетів”, - сказав він.

П.КОВАЛЬ повідомив, що у березні буде презентовано рапорт про візові проблеми українців, на основі якого він планує робити подальші кроки для винесення цієї теми на розгляд Європарламенту.

Він також висловив жаль, що українці досі мають проблеми із візами.

Довідка УНІАН. Громадяни України часто скаржаться на необгрунтовані відмови у видачі віз та погане ставлення до них працівників консульств держав шенгенської зони, котра об’єднує 25 європейських держав.

Нерідко консульства відмовляють у видачі віз без пояснення причин, у тому числі, науковцям, котрі неодноразово бували за кордоном і жодного разу не порушували візових правил.

Наприкінці минулого року віце-ректор Католицького університету у Львові Мирослав МАРИНОВИЧ добровільно на рік відмовився від поїздок в держави Шенгену через труднощі із отриманням візи.

Днями викладачка Львівського університету Ірина ФРИС звинуватила німецьке посольство у дискримінації та необгрунтованій відмові у видачі візи, а також в нелегальному зборі інформації про її особу.