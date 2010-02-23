Президент Європарламенту зустрічається з Януковичем 1-го березня

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК зустрінеться з новообраним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у Брюсселі 1-го березня.

Про це він заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Так, я планую зустрітися в З.ЯНУКОВИЧЕМ, як із Президентом, обраним під час чесних і вільних виборів”, - сказав Президент Європарламенту.

Він не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела, близькі до керівництва ЄС, В.ЯНУКОВИЧ очікують у Брюсселі 1-го березня – через 3 дні після його офіційної інавгурації в Україні.