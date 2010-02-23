Європарламент обговорить утиск прав меншин в Білорусі

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Європарламент 24 лютого може обговорити ситуацію з захистом прав меншин у Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК після зустрічі з головою Союзу поляків Білорусі Ангелікою БОРИС та одним з лідерів білоруської опозиції Олександром МІЛІНКЕВИЧЕМ.

“Я запропонував провести дебати завтра. Ніхто з фракцій не висловився проти”, - сказав Президент Європарламенту.

Він також повідомив, що найближчими днями до Білорусі буде направлена місія депутатів Європарламенту, що складається з представників трьох найбільших політичних груп, яка на місці вивчить ситуацію.

Є.БУЗЕК повідомив, що на сьогодні немає єдиної позиції щодо того, чи варто ухвалювати резолюцію про ситуацію в Білорусі до повернення місії, як і немає консенсусу щодо можливих заходів проти Білорусі, серед яких, не виключено, і поновлення дії призупинених раніше санкцій проти представників білоруської влади.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Польському домі у місті Івенець (Мінська обл.), що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

Польща обвинуватила Білорусь у репресіях і відкликала Посла до консультацій, який повернувся до Мінська 11 лютого. Пізніше влада Білорусі арештувала близько 40 поляків за участь у несанкціонованому мітингу. 15 лютого МЗС Польщі заборонило в’їзд до країни 20 білоруським чиновникам.

22 лютого Рада закордонних справ ЄС обговорила ситуацію в Білорусі, однак поки вирішила не застосовувати ніяких санкцій.