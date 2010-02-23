Європарламент привітає Україну з чесними виборами

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Депутати Європарламенту планують привітати Україну з демократичними виборами.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 25 лютого Європарламент планує визначитися щодо резолюції по ситуації в Україні після президентських виборів. Обговорення цього питання в сесійній залі Європарламенту відбулося 10 лютого у Страсбурзі.

Згідно з даними офіційного сайту Європарламенту, за підсумками обговорення на розгляд депутатів представлено 6 проектів резолюції. В усіх проектах передбачається привітати факт проведення в Україні демократичних, чесних і вільних виборів. Лише в двох проектах резолюцій – проекті депутатів від групи соціалістів та демократів на чолі з Адріаном СЕВЕРІНИМ та проекті депутатів від групи “зелених” на чолі з Ребеккою ХАРМС звертається увага на певні недоліки виборчого процесу, що мали місце під час виборів.

У цих же двох проектах резолюцій міститься заклик до країн-сусідів України поважати вибір українського народу.

Крім того у проектах резолюцій містяться пропозиції про посилення співпраці з Україною, включаючи до надання її перспективи членства в ЄС, містяться заклики до України про необхідність здійснення економічних реформ та реформ в енергетичному секторі, а також заклики до Єврокомісії та Європейської Ради про надання Україні “дорожньої карти” для скасування в майбутньому візового режиму.

А в проекті резолюції, підготовленому депутатами від групи народних партій на чолі з Лєною КОЛАРСЬКА-БОБІНСЬКОЮ також висловлюється жаль з приводу рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА надати звання “Героя України” Степану Бандері, “лідеру Організації українських націоналістів, який співпрацював з нацистською Німеччиною”.

“Сподіваємося, в цьому контексті, що нове українське керівництво перегляне такі рішення і дотримуватиметься відданості європейським цінностям”, - написано з цього приводу у проекті резолюції.

Голосування має відбутися у сесійній залі Європарламенту в Брюсселі 25 лютого.