Президент Європарламенту також приїде на інавгурацію Януковича

Брюссель. 24 лютого. УНІАН. На інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від ЄС, крім шефа європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН, приїдуть президент Європарламенту Єжи БУЗЕК та комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Стефан ФЮЛЕ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні депутат Європарламенту Павел КОВАЛЬ, виступаючи на семінарі «Україна після виборів» у Європарламенті.

«Участь ЄС в інавгурації буде на дуже високому рівні», - сказав депутат.

Він також зазначив, що той факт, що новобраний Президент України свій перший закордонний візит планує здійснити до Брюсселя, є дуже важливим та символічним.