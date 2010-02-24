Президент Європарламенту також приїде на інавгурацію Януковича
13:09, 24 лютого 2010Новини ЄС
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А з ним і комісар ЄС з питань сусідства
Брюссель. 24 лютого. УНІАН. На інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від ЄС, крім шефа європейської дипломатії Кетрін ЕШТОН, приїдуть президент Європарламенту Єжи БУЗЕК та комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Стефан ФЮЛЕ.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні депутат Європарламенту Павел КОВАЛЬ, виступаючи на семінарі «Україна після виборів» у Європарламенті.
«Участь ЄС в інавгурації буде на дуже високому рівні», - сказав депутат.
Він також зазначив, що той факт, що новобраний Президент України свій перший закордонний візит планує здійснити до Брюсселя, є дуже важливим та символічним.
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