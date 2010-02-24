Саміт Росія-ЄС відбудеться у травні

Москва. 24 лютого. УНІАН. 31 травня - 1 червня 2010- року у Ростове-на-Дону (РФ) пройде самміт Росія–ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ на спільній прес-конференції з віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН у Москві.

«Ми обговорили пріоритетні теми, які визначатимуть наш порядок денний, і говорили про те, щоб перші результати цієї роботи були досягнуті вже до чергового самміту Росія-Євросоюз, який відбудеться в Ростове-на-Дону 31 травня - 1 червня цього року», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, керівництво РФ як найважливіший напрям взаємодії з ЄС виділяє партнерство для модернізації. «Ця концепція вже обговорювалася на попередньому самміті Росія-ЄС у Стокгольмі восени минулого року, була підтримана і зараз, ми розпочали практичну розмову щодо наповнення цієї концепції конкретним змістом з нашими партнерами з Євросоюзу. Перші контури майбутнього партнерства, здається, вже визначилися: ми хочемо висунути як основне завдання конкретні, практично значущі напрями співпраці, які торкаються розвитку економіки, соціальної сфери, освіти, науки, технології, інновацій, управління, адміністрування і правозастосування», - сказав він.

«Розраховуємо, що до самміту у Ростову-на-Дону у нас з`явиться загальне бачення того, як у конкретному плані рухатися далі», - додав він.

С.ЛАВРОВ повідомив, що під час переговорів було приділено увагу подальшій лібералізації візового режиму між РФ і ЄС.

«Наша сторона порушила питання про необхідність конкретизувати давно оголошену мету – просування до безвізового режиму… Росія готова перейти до безвізового режиму (з ЄС) хоч завтра», - сказав він.

За словами С.ЛАВРОВА, набирання чинності Лісабонського договору буде пов`язане з уточненням форматів співпраці ЄС із зовнішніми партнерами, зокрема з РФ.