Посол України при ЄС поговорив з комісаром Фюлє про майбутнє

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Посол України при ЄС Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ обговорив з комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЄ шляхи подальшої співпраці.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у представництві України при ЄС.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі, яка відбулася 24 лютого, сторони, зокрема, обговорили питання завершення переговорного процесу щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, досягнення прогресу в діалозі щодо запровадження безвізового режиму, практичного просування секторальної інтеграції між Україною та ЄС.

Сторони також обмінялися думками щодо розвитку внутрішньої політичної та економічної ситуації в Україні, перших підсумків реалізації Лісабонської угоди ЄС, шляхів змістовного наповнення ініціативи "Східне партнерство", питань регіонального та міжнародного життя.

С.Фюле надав високу оцінку з боку ЄС чесних, вільних та демократичних президентських виборів в Україні, що мають стати зразком для багатьох інших країн регіону. Комісар підтвердив готовність ЄС надавати всебічну підтримку Україні на шляху політичних та економічних реформ, що мають стабілізувати країну та допоможуть подолати наслідки світової економічної кризи.