Європарламент привітав Україну з чесними виборами

Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Європарламент привітав Україну з проведенням чесних виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на сесії Європарламенту у Брюсселі.

В результаті голосування депутати схвалили спільний проект резолюції, який був поданий на заміну п’яти з загалом шести запропонованих до розгляду проектів резолюцій.

За спільний документ проголосували більшість депутатів (голосування проводилося шляхом підняття рук).

“(Європарламент – УНІАН) вітає той факт, що доповідь міжнародної місії спостерігачів на президентських виборах засвідчує значний прогрес порівняно з попередніми виборами, а також те, що вибори, в значній мірі відповідали стандартам ОБСЄ та ЄС щодо вільних і чесних виборів”, - зазначається в резолюції.

Депутати привітали високу явку українських виборців на виборчі дільниці. Разом з тим, депутати Європарламенту висловили жаль щодо того, щодо недосконалого виборчого законодавства України, а також щодо внесення поправок до нього між першим та другим туром цьогорічних президентських виборів.

У резолюції Європарламент визнав Україну “європейською країною, яка поділяє спільну історію та спільні цінності з країнами Європейського Союзу”, а також визнав європейські прагнення України.

Депутати висловили сподівання в тому, що українські політики визнають потребу спільно працювати задля забезпечення політичної та економічної стабільності, в тому числі, шляхом проведення конституційної та необхідних економічних реформ.

Європарламент підкреслив важливість посилення співпраці з Україною в області енергетичної безпеки, закликав Україну повністю імплементувати та ратифікувати своє приєднання до Угоди про Енергетичне співтовариство.

Депутати наголосили на необхідності перегляду угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС і закликали Раду ЄС надати Єврокомісії мандат з метою перегляду цієї угоди задля роботи над “дорожньою картою” безвізових подорожей між Україною та країнами ЄС.

Крім того, у документі вітається активна участь України у Східному партнерстві, а також наголошується на тому, що угода про вільну торгівлю має забезпечити подальшу економічну інтеграцію України до ЄС. Депутати привітали намір Європейського інвестиційного банку відкрити представництво в Україні.

У резолюції Європарламент також закликав всі країни-сусіди України поважати демократичну систему України і утримуватися від втручання у її внутрішні справи.

Наприкінці депутати Європарламенту також висловили жаль з приводу рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА присвоїти звання “Героя України” лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері, який “співпрацював з нацистським режимом” і висловили сподівання, що новий Президент України перегляне це рішення.