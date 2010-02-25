26 лютого у Вінниці відкривають Генконсульство Польщі

Вінниця. 25 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО завтра візьме участь у церемонії офіційного відкриття Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької облдержадміністрації.

П.ПОРОШЕНКО 26 лютого у Вінниці зустрінеться із заступником міністра закордонних справ Республіки Польща Анджеєм КРЕМЕРОМ, членами польської делегації та керівництвом області та міста.

Після зустрічі відбудеться покладання квітів до пам’ятної дошки Юзефу Пілсудському, після чого відбудеться церемонія офіційного відкриття Генконсульства.