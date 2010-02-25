МЗС Німеччини почало популяризувати німецьку

Київ. 25 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Німеччини і віце-канцлер Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ оголосив про початок кампанії ”Німецька - мова ідей” (”Deutsch - Sprache der Ideen”), направленої на популяризацію німецької мови за кордоном і зміцнення її міжнародного статусу. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Stern.

Стурбованість німецької влади викликає той факт, що з 2005 року число іноземців, що вивчають німецьку мову, скоротилося на 2,5 мільйона осіб: з 17 мільйонів до 14,5 мільйона. Як наголошується на сайті МЗС, нова програма повинна зробити вивчення німецької привабливим. За їх даними, падіння популярності спостерігається навіть у країнах східної Європи, де після об`єднання Німеччини німецька вважалася основною іноземною мовою. Зараз найбільше число людей, що вивчають німецьку - в цілому 2,3 мільйона осіб – припадає на Польщу і Росію.

Крім того, незадоволення Берліна викликає той факт, що у владних структурах ЄС німецька мова всупереч офіційно заявленій мовній рівноправності використовується значно рідше, ніж англійська або французька, а частка урядовців Єврокомісії, які знають німецьку мову, становить менш як 20 відсотків.

У кількісному плані носії німецької мови є однією з найчисленніших груп в ЄС - з 500 мільйонів жителів блоку від народження нею говорять 100 мільйонів осіб. Як іноземна мова німецька поступається лише англійській. У решті-решт, Німеччина лежить у самому центр ЄС і забезпечує 20 відсотків надходжень до європейського бюджету. Сам Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ неодноразово висловлювався на підтримку німецької мови. Широкий резонанс викликала його відмова відповідати журналісту BBC, який звернувся до нього англійською.

”Ми тут у Німеччині, - відповів Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ. - Прошу вас правильно мене зрозуміти. У Великій Британії, зрозуміло, людина говорить англійською, так само у Німеччині: тут прийнято розмовляти німецькою”.

”Я не для того як міністр закордонних справ виділяю щороку 300 мільйонів євро на розвиток і підтримку німецької мови за кордоном, щоб потім у себе в домі відмовлятися від німецької мови”, - додав Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.