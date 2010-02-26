Європарламент втрутився у внутрішні справи України?

Варшава. 26 лютого. УНІАН. Європейський парламент втрутився у внутрішні справи України, засудивши указ колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння провіднику ОУН Степані Бандері звання Герой України.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він зазначив, що головний законодавчий орган Європейського Союзу у прийнятій 25 лютого резолюції виразно натякає Президенту України на необхідність скасувати цей указ, а не просто висловлює своє незадоволення.

„Завжди небезпечно, коли втручаються у справи іншої країни, питання її історії. Як на мене, - ця вимога чи натяк Європарламенту спрямовані занадто далеко”, - сказав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Він зауважив, що європейські політики цим натяком поставили В.ЯНУКОВИЧА у незручне становище, оскільки насправді він був зацікавлений у тому, аби рішення попереднього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Герой України якнайшвидше забулося.

„Мені видається, для ЯНУКОВИЧА це буде проблемою. Він найохочіше взагалі не хотів би розмовляти на цю тему”, - сказав польський експерт.

Він зауважив, що для нового Президента України, який переміг на виборах навіть не набравши більше 50% голосів виборців, надзвичайно важливо здобути підтримку тих, хто не проголосував за нього, в першу чергу, мешканців Західної України.

„Якби одним із перших рішень ЯНУКОВИЧА стала відміна указу ЮЩЕНКА, це однозначно було б дуже негативно сприйнято на Заході, а для Сходу він не мусить його відміняти – вистачить замовчування цієї теми”, - вважає експерт.

Водночас Г.ГРОМАДСЬКИЙ закликав усвідомити контекст прийнятої резолюції, де питання про присвоєння С.Бандері звання Герой України є одним із 21. Експерт зауважив, що у більшості пунктів резолюції європарламентарії закликають українську владу проводити реформи, які зможуть привести в перспективі до вступу держави в Євросоюз.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2010 року на той час Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв звання Героя України провіднику ОУН С.Бандері.

25 лютого депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, у якій, серед іншого, засудили рішення Президента В.ЮЩЕНКА надати звання Героя України С.Бандері і закликали нового главу держави переглянути це рішення.