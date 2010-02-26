Європарламент готовий до співпраці з Януковичем

Варшава. 26 лютого. УНІАН. Європейський парламент резолюцією щодо України сигналізував про готовність розвивати співробітництво з новим Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він зауважив, що резолюція, у якій, серед іншого, визнається право України на вступ до Європейського Союзу, була ухвалена Європарламентом в день інавгурації новообраного Президента України.

“Сигнал дуже простий: хочемо з новим Президентом мати якнайкращі стосунки”, - вважає експерт.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ визнав, що у резолюції немає положень, які можна було назвати “проривом”, а підтверджуються тези щодо готовності розвитку співробітництва у сферах, які раніше були озвучені європейськими політиками.

„Повторюємо, що підтримуємо Україну на шляху вступу в Європейський Союз, скасування візового режиму та економічну й політичну інтеграцію”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, у якій привітали Україну з чесними виборами. Депутати також визнали Україну європейською країною, що поділяє з країнами-членами ЄС спільну історію та спільні цінності, закликали Раду ЄС до надання мандату Єврокомісії на перегляд Угоди про спрощення візового режиму з Україною, у тому числі через створення “Дорожньої карти” для переходу до безвізового режиму. Депутати закликали до посилення економічної співпраці, співпраці у сфері енергетики та економічних і політичних реформ в Україні. Крім того, депутати засудили рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА надати звання Героя України С.Бандері і закликали нового Президента України переглянути це рішення.