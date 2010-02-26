У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують узгодити Директиву ЄС для імплементації рамкової угоди щодо попередження завдання серйозної шкоди пацієнтам у шпиталях та рід час лікування. Міністри також обсудять майбутню стратегію зростання та зайнятості ЄС.

Дата події: 8 березня 2010 року. Час початку: 10:00.