У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС
00:08, 27 лютого 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують досягти консенсусу щодо проекту директиви про обладнання транспортних засобів обладнанням для підвищення безпеки, досягти спільного підходу до проекту резолюції про розслідування інцидентів в цивільній авіації. Міністри також планують досягти спільного підходу до проекту регулювання щодо інформування Єврокомісї про нові інфраструктурні проекти в газовій сфері.
Дата події: 11-12 березня 2010 року. Час початку: 10:00, 11 березня 2010 року.
Час початку: 10:00, 11 березня 2010 року.
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