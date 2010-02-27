У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують досягти консенсусу щодо проекту директиви про обладнання транспортних засобів обладнанням для підвищення безпеки, досягти спільного підходу до проекту резолюції про розслідування інцидентів в цивільній авіації. Міністри також планують досягти спільного підходу до проекту регулювання щодо інформування Єврокомісї про нові інфраструктурні проекти в газовій сфері.

Дата події: 11-12 березня 2010 року. Час початку: 10:00, 11 березня 2010 року.