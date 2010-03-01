Для членства в ЄС потрібно не говорити про дати, а робити реформи

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ наголошує, що для членства у Європейському Союзі Україні потрібно не говорити про можливі дати, а здійснювати реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після спільної зустрічі у Брюсселі.

«Ми завжди говорили про те, що замість обговорення дат потрібно сфокусуватися на необхідних реформах, які зроблять Україну ближчою до ЄС та інтегрують її фактично у Євросоюз», - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що ніхто за межами України не здійснить необхідних реформ. «Ми готові допомагати», - наголосив Ж.БАРРОЗУ.