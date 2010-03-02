Чеська Височіна витратить 5 млн. крон на проекти в Закарпатті

Ужгород. 2 березня. УНІАН. Чеський край Височіна виділив на реалізацію спільних проектів у Закарпатській області 5 млн. крон.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Закарпатської обласної ради Василь БРЕНЗОВИЧ.

За його словами, у бюджеті на 2010 рік крайові депутати Височіни передбачили 5 млн. чеських крон (2,2 млн. грн.) на реалізацію спільних проектів із Закарпатською областю.

В.БРЕНЗОВИЧ зазначив, що цими днями в Закарпаття прибула з робочою поїздкою делегація краю Височіна на чолі з директором крайової адміністрації, головою благодійного фонду VISA Зденеком КАДЛЕЦОМ. Члени делегації оглянули об’єкти, що будуть охоплені проектом співпраці.

«У планах на цей рік – реалізація 15 проектів щодо реконструкції та капітального ремонту бюджетних установ Закарпаття Великоберезнянського, Міжгірського, Мукачівського Тячівського, Рахівського та Виноградівського районів, а також двох громадських соціально-культурних об’єктів», - повідомив заступник голови облради.

Він також додав, що протягом 2008-2009 років відбувалися взаємні візити представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, бізнесових структур Закарпаття та краю Височіна, під час яких відбулось налагодження співробітництва у різних сферах діяльності, реалізовано ряд спільних проектів у сфері освіти, соціального захисту населення, культури, екології та туризму на загальну суму майже 5 млн. грн.

Завдяки цій співпраці у 2009 році вдалося реалізувати чотири спільні соціальні інвестиційні проекти загальною кошторисною вартістю більш як 3 млн. грн., зокрема з реконструкції та переведення шкіл у селах Стримба та Лазещина Рахівського району на систему опалення за рахунок електроенергії, створення інформаційного «Центру Європи» в Карпатському біосферному заповіднику тощо.

«Ці об’єкти були передані в експлуатацію під час робочого візиту до Закарпаття делегації краю Височіна на чолі з гетьманом краю Іржі БЄГОУНЕКОМ 11-13 вересня 2009 року», - додав В.БРЕНЗОВИЧ.