Єврокомісія збільшує фінансування проектів в рамках політики сусідства

Брюссель. 2 березня. УНІАН. Єврокомісія збільшує фінансування програм в рамках політики сусідства у 2011-2013 роках.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, протягом трьох років на ці цілі буде передбачено 5,7 млрд. євро, у той час як за останні 5 років комісія витратила на ці цілі 5,8 млрд.

Ці гроші планується, передусім, витратити на підтримку політичних та економічних реформ, регіональне та транскордонне співробітництво, а також підтримку проектів в сфері подолання кліматичних змін, транспорту, енергетики та захисту навколишнього природного середовища.

Загалом, Єврокомісія схвалила 16 з 19-ти програм для використання коштів Європейського інструменту політики сусідства на загальну суму 4,2 млрд. євро.

Згідно із затвердженими програмами, Україна стає другим реципієнтом за обсягом коштів ЄС в рамках політики сусідства (470,1 млн. євро). На першому місці - Марокко, яке отримає 580,5 млн. євро.