Світовий конгрес українців закликає Європарламент переглянути рішення по Бандері

Київ. 4 березня. УНІАН. Світовий конгрес українців закликає Європейський парламент відкликати безпідставне звинувачення проти ОУН під проводом Степана Бандери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СКУ, про це йдеться у зверненні Конгресу до Європарламенту з приводу його резолюції відносно ситуації в Україні, в якій йдеться, що Європарламент глибоко шкодує з приводу рішення колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА посмертно нагородити С.Бандеру, провідника ОУН, яка співпрацювала з нацистською Німеччиною, званням “Національного героя України” та “сподівається у зв’язку з цим, що нове українське керівництво перегляне такі рішення і зберігатиме відданість європейським цінностям”.

У зв’язку з цим Світовий конгрес Українців заявляє, що надзвичайно розчарований тим, що Європейський парламент у такий спосіб вдався до переписування української історії часів Другої світової війни.

“Важливо усвідомити, - наголошується у зверненні СКУ, - що Степан Бандера є беззаперечним символом довготривалої трагічної боротьби України за свою незалежність, яку вона здобула в 1991 р. Надихаючи не одне покоління борців за українську незалежність, він у той же час був об’єктом ненависті для всіх тих, хто мав імперіалістичні наміри по відношенню до України”.

Як відзначають в СКУ, 30 червня 1941 р., після вторгнення Німеччини на територію Радянського Союзу, ОУН під проводом С.Бандери проголосила відновлення незалежної України. “Це був прямий виклик гітлерівським планам, у які входило перетворити Східну Європу на німецьку колонію. А тому німецька влада вимагала від провідників ОУН негайно відкликати Акт відновлення незалежності, від чого вони відмовились. За це провідників ОУН почали переслідувати, запроторювати до тюрем та фізично знищувати. Це змусило ОУН піти в підпілля, щоб воювати з обома – радянськими і нацистськими - окупантами України”, - підкреслюється у зверненні.

Світовий конгрес Українців також закликав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА стати в обороні честі справжнього героя України Степана Бандери та відкинути безпідставні звинувачення проти ОУН під його проводом.