Венеціанська комісія оцінить зміни до закону про вибори в Україні

Київ. 4 березня. УНІАН. Найближчим часом Венеціанська комісія дасть оцінку змінам закону про вибори, прийнятим між першим і другим турами президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ.

Він повідомив, що про це йдеться в листі секретаря Венеціанської комісії «За демократію через право» Джанні БУКІККІО, який днями одержала Юлія ТИМОШЕНКО у відповідь на її прохання розглянути це питання.

«У цьому листі від президента Венеціанської комісії Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема, зазначається, що ці зміни, на превеликий жаль, було внесено між двома турами, і не було реальної можливості оскаржити ці зміни для подальшого розгляду Конституційним судом», - повідомив Г.НЕМИРЯ.

«Президент Венеціанської комісії відзначає, що комісія завжди наполягала на принципах стабільності виборчого права і стверджувала, що подібні зміни мають бути проведені заздалегідь, перед виборами, а не під час їх проведення», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він зазначив, що в листі також міститься інформація про те, що питання про зміни до закону про вибори Президента та їх наслідки буде розглянуто наступної пленарної сесії Венеціанської комісії, що відбудеться в березні у Венеції.

Крім того, Г.НЕМИРЯ повідомив, що, за інформацією, яка у нього є, Партія регіонів робить «наполегливі спроби призначити новим представником у Венеціанській комісії від України Сергія КИВАЛОВА».