Єврокомісія вклади 2,3 млрд. євро в 43 енергетичних проекти

Брюссель. 4 березня. УНІАН. Єврокомісія визначила 43 найважливіших енергетичних проекти, які підтримає за рахунок коштів, передбачених на відновлення економіки.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії

Згідно з повідомленням, загальна вартість підтримки 43-х проектів становитиме 2,3 млрд. євро.

Згідно з рішенням Комісії 910 млн. євро планується витратити на реалізацію 12 проектів з побудови нових об’єднувальних електромереж, 1390 млн. євро – на 31 газопровід. У всіх цих проектах участь Єврокомісії не перевищить 50%. Разом з тим, за оцінками Комісії, такі інвестиції дадуть можливість загалом залучити для реалізації цих проектів 22 млрд. приватних євро інвестицій.

Всі гроші від Єврокомісії будуть передані реалі заторам проектів протягом 18 місяців.

Основні пріоритети – реалізація проектів з диверсифікації постачань газу (таких як Nabucco), підтримка проектів з можливого реверсного використання газопроводів на випадок криз у 9-ти країнах-членах ЄС, зменшення ізольованості в сфері постачання електроенергії таких членів ЄС, як країни Балтії, Ірландія та Мальта.