У четвертому кварталі 2009-го ВВП в Європі зріс

Брюссель. 4 березня. УНІАН. За попередніми даними, в 4-му кварталі 2009 року ВВП зріс в єврозоні та в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) на 0,1% порівняно з третім кварталом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з четвертим кварталом 2008 року, ВВП у четвертому кварталі 2009 року знизився на 2,1% в єврозоні та на 2,3% в ЄС-27.

За весь 2009 рік ВВП, за попередніми даними, зменшився на 4,1% в єврозоні та на 4,2% в ЄС-27 порівняно з 2008 роком.

Як повідомляв УНІАН, у третьому кварталі 2009 року ВВП зріс на 0,4% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.

В 2008 році ВВП зріс на 0,6% в єврозоні та на 0,8% в ЄС-27 порівняно з 2007 роком.

З 1 січня 2009 році до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Мальта.