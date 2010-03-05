Сьогодні в Греції знову масові страйки

Київ. 5 березня. УНІАН. Сьогодні в Греції знову пройдуть масові страйки, передає РІА «Новости».

Грецький уряд намагаючись справитися з борговою і бюджетною кризою, оголосив цього тижня про зменшення доходів держслужбовців, заморожування зростання пенсій і запровадження нових споживчих податків.

Греція опинилася в центрі світової уваги через те, що різке посилення економічної кризи в цій країні привело до падіння курсу євро і побоювань щодо майбутнього єврозони.

Найбільша профспілка державних службовців ADEDY та об`єднання працівників приватного сектору GSEE оголосили на п`ятницю, 5 березня, страйк з полудня і до закінчення робочого дня. До страйку приєднається міський транспорт Афін, за винятком метро. Крім того, 24-годинний страйк оголосили державні ЗМІ, які не передаватимуть новини. Решта засобів масової інформації страйкуватиме з 10.00 ранку до полудня.

В Афінах відбудуться масові марші протесту проти політики уряду, приурочені до прийняття парламентом нових жорстких заходів у сфері економіки.

Очікується, що в період з 8 по 12 березня в країні пройде загальний страйк.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Греції вже відбулися кілька акцій протесту проти політики уряду.