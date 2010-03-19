У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради

17:59, 19 березня 2010
Новини ЄС
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В ході засідання лідери країн-членів ЄС планують обговорити питання економічної кризи, боротьби з кліматичними змінами та продовження міжнародного діалогу після Копенгагенської конференції щодо протидії кліматичним змінам.

Дата події: 25-26 березня 2010 року.

Час початку: 16:00, 25 березня 2010 року.

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