У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради

В ході засідання лідери країн-членів ЄС планують обговорити питання економічної кризи, боротьби з кліматичними змінами та продовження міжнародного діалогу після Копенгагенської конференції щодо протидії кліматичним змінам.

Дата події: 25-26 березня 2010 року. Час початку: 16:00, 25 березня 2010 року.