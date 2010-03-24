Європейські соціалісти хочуть співпраці з Партією регіонів

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Делегації групи соціалістів та демократів Європарламенту наприкінці тижня відвідає Україну.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив член групи, голова делегації Європарламенту в Асамблеї Євро-NEST (з країнами-учасницями “Східного партнерства” – УНІАН) Крістіан ВІГЕНІН (Болгарія).

“Делегація нашої групи відвідає Україну”, - сказав він.

Депутат зазначив, що в ході візиту заплановано ряд зустрічей з представниками політичних партій України, а також з Президентом та прем’єр-міністр.

При цьому, за словами К.ВІГЕНІНА, одне з питань, яке обговорюватиметься під час візиту – партійна співпраця між групою соціалістів та демократів та Партією регіонів.

Європейський депутат також повідомив, що планує провести зустріч з головою Комітету з питань євроінтеграції Верховної Ради Борисом ТАРАСЮКОМ для обговорення ситуації навколо започаткування роботи парламентської асамблеї Євро-NEST.