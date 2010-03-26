Рішення ЄС по Греції - чіткий політчний месидж ринкам

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ називає рішення по Греції важливим політичним сигналом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив пізно ввечері 25 березня на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Ради.

“Це політичний месидж, дуже чіткий, який міститься в декларації”, - сказав Прездент Європейської Ради.

Він зазначив, що всі країни-члени зони євро заявили про готовність взяти участь у механізмі допомоги Греції, який, зокрема, передбачає можливість надання країні двосторонніх кредитів на загальну суму до 22 млрд. євро. При цьому, за словами Х.Ван РОМПОЯ, двосторонні кредити матимуть більш значущу роль, ніж допомога Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Президент Європейської Ради зазначив, що декларація визначає середній відсоток надання кредитів Греції, а також, що механізм кредитування застосовується, як крайній захід у випадках, коли країна не може отримати достатньо фінансових ресурсів на фінансових ринках.

Х.Ван РОМПОЙ також наголосив на тому, що країни-члени єврозони та ЄС хотіли би, щоб випадок Греції був винятковим, а тому у декларації, схваленій сьогодні записали останній абзац, який передбачає посилення ролі Європейської Ради та Єврокомісії в економічному управління та нагляді за економічною політикою ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.

Разом з тим вже в найближчі місяці Греція має сплатити десятки мільярдів євро в погашення свого боргу, який за підсумками 2009-го року становив 300 млрд. євро.

МВФ ніколи не залучався для допомоги країнам-членам зони євро з моменту запровадження європейської валюти.