Єврокомісія хоче посилити санкції за торгівлю людьми

Брюссель. 29 березня. УНІАН. Єврокомісія пропонує посилити боротьбу з торгівлею людьми.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно із запропонованим правилами, країни-члени ЄС будуть зобов’язані діяти водночас на трьох фронтах: переслідувати відповідальних за торгівлю людьми, захищати жертв та попереджати злочини.

Нові правила також передбачають засудження за злочини, пов’язані з торгівлею людьми, скоєні за кордоном. Передбачається полегшити роботу з розслідування таких злочинів шляхом покращення обміну інформацією між країнами-членами ЄС.

Жертви, згідно з пропозицією Єврокомісії, мають отримати розміщення, медичну допомогу з метою психологічного та медичного оздоровлення, а також захист в рамках програми захисту свідків.

Щодо попередження торгівлі людьми, Єврокомісія пропонує посилити обізнаність громадян щодо ризиків, які існують. Крім того, пропозиції містять заклик до посилення санкцій проти персон, які, беруть на роботу осіб, знаючи, що вони є жертвами торгівлі людьми.

При цьому, Єврокомісія пропонує найближчим часом призначити Європейського координатора з протидії торгівлі людьми для забезпечення більш ефективної політики в цій сфері.

Пропозиція буде передана на розгляд до Європарламенту та Ради ЄС.

За даними Міжнародної організації праці, в цілому в світі близько 2,45 млн. людей примушені працювати, оскільки стали жертвами торгівлі людьми. 43% з них експлуатуються в сфері проституції, 32% - на важких роботах.