Експерти Єврокомісії у Греції думатимуть над допомогою країні

Брюссель. 15 квітня. УНІАН. Єврокомісія направить до Греції місію експертів для розробки програми допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві комісара ЄС з економічних та монетарних справ Оллі РЕНА, переданій УНІАН.

“Місія Єврокомісії буде в Афінах у наступний понеділок для проведення дискусій з владою Греції”, - зазначається у заяві.

Комісар ЄС підкреслив, що місія буде направлена внаслідок офіційного запиту про підготовку програми допомоги Греції від грецького уряду, а також відповідно до заяви країн-членів зони євро від 11 квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр фінансів Греції Георге ПАПАКОНСТАНТІНУ попросив Єврокомісію, Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) розпочати роботу над програмою допомоги країні.

У листі зазначається, що програма має передбачати можливість надання Греції фінансової допомоги країнами-членами зони євро та МВФ у випадку, якщо влада Греції вирішить звернутися по таку допомогу.

11 квітня країни-члени зони євро схвалили заяву на підтримку Греції, в якій заявили, зокрема, про готовність надати Греції до 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів протягом цього року.

Заявою також передбачалася можливість створення програми допомоги, розрахованої на 3 роки.

26 березня лідери країн-членів зони євро домовилися сформувати пакет допомоги Греції спільно з МВФ для підтримки стабільності євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.