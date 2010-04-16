Польські посадовці залишились без літаків для далеких перельотів

Варшава. 16 квітня. УНІАН. У Польщі після авіакатастрофи під Смоленськом високопосадовці залишились без літаків для далеких рейсів.

За даними польських ЗМІ, другий урядовий літак Ту-154 зараз знаходиться на ремонті у Російській Федерації.

Крім великого ТУ-154, який використовується для далеких перельотів, є чотири менших урядових літаки Як-40. Цими літаками, яким вже по 30 років, можна пересуватися у межах Європейського континенту, але не всюди. ”У багатьох місцях вони не виконують умов безпеки”, - сказав телеканалу TVN24 польський авіаексперт Пьотр АБРАШЕК.

За даними телеканалу, урядовці планують брати в оренду літаки для далеких польотів у державного авіаперевізника LOT, водночас оголосивши тендер на постачання літаків для уряду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року голова польського уряду Дональд ТУСК обіцяв придбати новий літак для Президента Польщі після чергової поломки Ту-154 під час азійського турне Леха Качинського. Тендер мав бути оголошений на початку 2009 року.