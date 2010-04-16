Президенти 41 країни приїдуть на поховання Качинських

Варшава. 16 квітня. УНІАН. На похорон Президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії мають наміри приїхати глави 41 держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

За даними видання, офіційно свою участь у жалобній церемонії вже підтвердили президенти 41 країни, серед яких Президент США Барак ОБАМА, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ та Президента Франції Ніколя САРКОЗІ.

У Посольстві України в Польщі УНІАН підтвердили, що у похороні Качинських візьмуть участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО.

Співрозмовник агентства сказав, що візит В.ЯНУКОВИЧА та К.ГРИЩЕНКА офіційно підтверджено.

У посольстві не виключили, що в жалобній церемонії можуть взяти участь інші високопосадовці з України, серед яких голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, але не змогли уточнити, коли буде оприлюднено остаточний офіційний список делегації.

”Список постійно змінюється”, - відзначили у диппредставництві.

У посольстві також підтвердили участь у похороні Качинських колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА та екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, літак польського Президента Л.Качинського розбився поблизу Смоленська вранці 10 квітня 2010 року. За попередніми даними, літак Ту-154 зачепився за верхівки дерев в умовах поганої видимості через сильний туман. На борту літака перебувало 96 осіб. Не вижив ніхто.

Серед загиблих - сам Президент, його дружина і частина керівництва країни. Вони прямували до Катині на жалобні заходи на місці масового поховання польських офіцерів, розстріляних НКВС у березні 1940 року.

Похорони упізнаних пасажирів відбудуться в Польщі в суботу, 17 квітня. Президентське подружжя поховають наступного дня.