У березні інфляція в ЄС зросла

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. У березні 2010 року річна інфляція (березень до березня) в зоні євро становила 1,4% проти 0,9% у лютому, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,9% проти 1,5% у лютому-2010.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з лютим, у березні-2010 було зареєстровано інфляцію в 0,9% в єврозоні та 0,7% в ЄС-27.

У березні 2010 року найменша річна інфляція зафіксована в Латвії (-4,0%), Ірландії (-2,4%) та Литві (-0,4%).

Найбільша річна інфляція у березні 2010 року була зафіксована в Румунії (5,0%), Угорщині (5,7%) та Польщі (3,9%).

У березні 2009 року річна інфляція становила 0,6% в зоні євро та 1,3% в ЄС-27.