Польща не планує переносити похорон Качинських
12:52, 16 квітня 2010Новини ЄС
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Можливо, хмара вулканічного пилу розвіється?
Варшава. 16 квітня. УНІАН. Польща не планує переносити запланований на неділю, 18 квітня, похорон глави держави Леха Качинського.
Про це заявив міністр президентської канцелярії Яцек САСІН на прес-конференції, повідомляє телеканал TVN24.
Я.САСІН закликав не спекулювати на цій темі, зауваживши, що, можливо, хмара вулканічного пилу, яка паралізувала авіасполучення у Європі, може розвіятися і на вихідні буде відновлено авіарух у Польщі.
”Давайте не будемо забігати наперед, буде чи не буде заборонено авіарух. Поки ми маємо мало даних”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 10.00 до 18.00 заборонено авіасполучення у Польщі, крім Кракова і Жешова на півдні країни.
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