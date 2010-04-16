В Німеччині закрито 13 аеропортів

Київ. 16 квітня. УНІАН. Через величезну хмару попелу, що утворилася в результаті виверження ісландського вулкану Ейяфьялдаекюдль, авіасполучення в Німеччині виявилося паралізованим на невизначений термін, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

За словами представників управління повітряного транспорту ФРН (DFS), роботу припинили 13 головних аеропортів країни. Закритими виявилися обидва берлінські аеропорти, а також аеропорти Гамбурга, Бремена, Ганновера, Мюнстера, Дюсельдорфа, Кельна, Франкфурта-на-Майні, Лейпцига, Ерфурта, Дрездена і Сааррбрюкена. Станом на 12 годину дня за московським часом поки що працюють аеропорти на півдні країни в Мюнхені, Штутгарті й Нюрнберзі.

Проте, за даними метеорологів уже до вечора п`ятниці, 16 квітня, хмара попелу може досягти Мюнхена, й аеропорт буде також закрито.

Як повідомляє DW-WORLD, через хмару попелу канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, яка повертається із США з саміту з ядерної безпеки, швидше за все не зможе, як це було заплановано, приземлитися в Берліні. В який саме з аеропортів може бути перенаправлено канцлерський борт, поки невідомо.