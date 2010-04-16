Вулкан може завадити керівництву ЄС прилетіти на поховання Качинських

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. В Єврокомісії зазначають, що посадовці ЄС прилетять на поховання подружжя Качинських, якщо вулканічний попіл розвіється.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Піа АРЕНКІЛЬДЕ ХАНСЕН.

“Потрібно дочекатися оцінки ситуації, чи зможуть літаки літати безпечно”, - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи не вплине вулканічний попіл, який перекрив рух літаків в Європі на плани чиновників Єврокомісії взяти участь у церемонії поховання.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня в ряді європейських країн припинено авіасполучення через активізацію вулкану в Ісландії, який викинув багато попилу в повітря. Повітряний рух було закрито в Ірландії, Великобританії, Данії, Швеції, Нідерландів. Частково закрито авіаційне сполучення у Франції, Німеччині та Польщі.