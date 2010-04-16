У Польщі закрито аеропорт Кракова

Варшава. 16 квітня. УНІАН. У Польщі вирішено закрити аеропорт у Кракові, де у неділю, 18 квітня, має відбутися похорон Президента Леха Качинського.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, аеропорт закрито на невизначений термін у зв’язку із наближенням хмари вулканічного пилу з Півночі Європи.

Працює лише аеропорт у Жешові, який, як і Краків, знаходиться на півдні Польщі, але ближче до східного кордону країни.

Як повідомляв УНІАН, міністр президентської канцелярії Яцек САСІН заявив сьогодні журналістам, що влада не планує переносити запланований на неділю похорон Л.Качинського, участь у якому станом на вечір четверга підтвердили понад 40 глав держав.

Заборону авіаруху у Польщі, крім Кракова та Жешова, було оголошено сьогодні вранці до 18.00.