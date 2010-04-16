Качинського поховають поруч з Пілсудським

Варшава. 16 квітня. УНІАН. Президента Польщі Леха Качинського та його дружину Марію поховають у краківському Кафедральному соборі у замковому комплексі Вавель поруч із Юзефом Пісудським.

Водночас, за даними Gazeta Wyborcza, президентське подружжя буде поховане у передпокої до основної крипти, де лежить Ю,Пілсудський, а не в основній її частині.

Польські ЗМІ повідомляють, що майстри сьогодні приступили до монтування саркофагу. Сам саркофаг буде вироблено із медового ониксу з використанням шляхетних каменів, доставлених з Туреччини. Скаркофаг, над спорудженням якого працюють 30 осіб, буде простим: на плиті буде лише хрест, а на лицевій стороні викуті імена Леха та Марії Качинських.

Міністр президентської канцелярії Яцек САСІН повідомив, що до дня народження Л.Качинського, якому 18 червня мав би виповнитися 61 рік, на саркофазі планується вмурувати таблицю на честь усіх 96 жертв авіакатастрофи.