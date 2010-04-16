Львів спільно з ЄС розпочав програму енергозбереження

Львів. 16 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові у рамках співпраці з Європейським Союзом стартував проект MODEL-CIUDAD щодо реалізації заходів з енергозбереження.

Представляв проект у Львові голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

У межах проекту Львів отримає від програми Євросоюзу CIUDAD 106 тис. 866 євро (80%) і виділить з власного бюджету 26 тис. 716 євро (20%) для проведення заходів з енергозбереження у гімназії «Сихівська», де планується виконати утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій пінополістиролом, заміну віконних конструкцій, встановити забатарейні екрани у підвіконній частині стіни та модернізувати внутрішні системи тепловикористання.

Як зазначив Ж.ТЕЙШЕЙРА, споживання енергії в Україні на душу населення є одним з найвищим у Європі. «Це Україні дісталося у спадок від СРСР. Тому Європейський Союз допомагає Україні та сусідам на Схід від ЄС в оптимізації та скороченні енергоспоживання. Тому ця школа є одним із пілотних проектів у вдосконаленні системи енергоспоживання в Україні», - сказав посол.

За його словами, до реалізації проекту залучена асоціація «Енергоефективні міста», що опікується питаннями енергоспоживання і членом якої вже є Львів.

За словами голови Представництва Євросоюзу в Україні, пілотний проект з поліпшення енергоспоживання, що впроваджується у школі, є важливим з кількох точок зору.

«По-перше, скоротиться енергоспоживання у школі, по-друге, будуть фінансові заощадження, і по-третє, важливо, що це все відбувається на очах дітей. І нове покоління автоматично залучається, і підвищується рівень усвідомлення важливості питань енергоспоживання. Цей проект має технічний, фінансовий та інформаційно-роз’яснювальний аспекти», - зазначив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста» Жерар МАНЕ, у свою чергу, зауважив, що головною метою проекту є зміцнення спроможності міської влади вирішувати питання енергоспоживання і «впровадити пілотний проект, який би продемонстрував, що все те, про що ми говоримо, реалізується на практиці».