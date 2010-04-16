В 2009 році в ДТП в Бельгії загинуло 955 осіб

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. У 2009 році кількість смертності в дорожньо-транспортних пригодах на автодорогах Бельгії зросла на 0,1% порівняно з попереднім роком - до 955 випадків.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета De Standaard з посиланням на інформацію Бельгійського інституту з дорожньої безпеки.

Ці цифри включають в себе не лише тих, хто безпосередньо загинув в результаті ДТП, але й тих, хто отримав серйозні ушкодження і помер в шпиталях протягом 30 днів з моменту ДТП.

Разом з тим, за даними Інституту, у фланмадській частині Бельгії загальна кількість смертності на автодорогах в 2009 році скоротилася на 4%, а кількість смертних випадків у Валлонії – навпаки зросла на 3,9%.

За словами речника Держсекретаря Бельгії з питань мобільності Яна ПАУВЕЛСА, причини очевидні.

“У Фландрії набагато більше радарів, що відстежують швидкість, ніж у Валлонії”, - заявив він.

На сьогодні у Валлонії встановлено 7 радарів на автотрасах та 420 – на муніципальних і регіональних дорогах, у той час, як у Фландрії встановлено 32 радари на автотрасах і 1300 на регіональних та муніципальних дорогах.

В результаті, за період з 2006 по 2009 роки поліція у Фландрії виписала в 5 разів більше штрафів водіям, що перевищували швидкість, ніж поліція у Валлонії.

Видання також повідомляє про те, що 29% усіх ДТП відбувається у вихідні дні. 43% з них – завершуються смертельними випадками.

Загалом населення Бельгії становить близько 10 млн. осіб.