Грищенко їде до Польщі

Київ. 21 травня. УНІАН. У понеділок, 24 травня, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща, де на запрошення міністрів закордонних справ Польщі та Іспанії візьме участь у неформальному засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць ініціативи ЄС “Східне партнерство”.

Як повідомили УНІАН прес-службі Міністерства закордонних справ України, захід буде присвячений аналізу досягнутого прогресу з моменту започаткування “Східного партнерства” у травні 2009 р. та обговоренню перспектив співпраці у рамках Ініціативи.

В ході пленарного засідання міністр закордонних справ України виступить з промовою перед учасниками заходу – міністрами закордонних справ країн-членів ЄС та держав-учасниць Ініціативи.

У рамках візиту заплановані переговори К.ГРИЩЕНКА з міністром закордонних справ Республіки Польща Радославом СІКОРСЬКИМ для обговорення стану та перспектив українсько-польського співробітництва в усіх сферах, що становлять спільний інтерес.

Програмою перебування глави українського МЗС у Польщі запланована тристороння зустріч міністрів закордонних справ у форматі Україна-Литва-Білорусь, а також передбачені ряд двосторонніх зустрічей з іншими учасниками неформального засідання.