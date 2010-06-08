Польський експер не вірить, що ЄС дасть Україні План дій для скасування віз

Варшава. 8 червня. УНІАН. Польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ сумнівається, що Україна цього року отримає План дій із введення безвізового режиму з Європейським Союзом, який Міністерство закордонних справ України розраховує затвердити на саміті Україна-ЄС восени 2010 року.

Про це Г.ГРОМАДСЬКИЙ сказав у коментарі кореспонденту УНІАН у Польщі.

Експерт зауважив, що низка держав Євросоюзу намагається максимально відтермінувати надання новим державам плани дій із запровадження безвізового режиму, що підтверджує відмова у наданні цього документу, попри очікування, Російській Федерації.

„Те, що Росія не отримала цього документу, напевно, зменшує шанси отримання Україною такого документу найближчими місяцями”, - сказав аналітик.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ припустив, що головною причиною, через яку Україні можуть не надати План дій із введення безвізового режиму з ЄС, полягає у внутрішній дискусії з цього питання серед країн Євросоюзу, а не бажання європейців спочатку надати цей план росіянам.

„Якби Росія отримала такого типу документ, то важко було б затримати цей процес стосовно України чи Молдови”, - вважає польський експерт.

Він також зауважив, що за останній рік європейські політики зміни свої позиції у питанні запровадження безвізового режиму для росіян, українців та молдован, водночас висловивши переконання, що ЄС таки затвердить відповідні плани.

При цьому Г.ГРОМАДСЬКИЙ сказав, що йому складно спрогнозувати, коли Україна, Росія і Молдова зможуть отримати ці документи.

„Це може бути рік-два чи 5 років. Ніхто зараз не може цього сказати, але я б казав, що це радше буде швидше, ніж пізніше”, - резюмував він.

Довідка УНІАН. Україна розпочала діалог з Євросоюзом про відміну віз для українців у жовтні 2008 року.

19 травня заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив журналістам у Брюсселі про те, що Євросоюз готовий надати Україні План дій зі скасування віз, який за своєю сутністю буде схожим на ”дорожні карти” для країн Західних Балкан.

За його словами, рішення про надання Плану дій мало бути схвалено на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС 3 червня, після чого, сам План дій мав бути підготовлений до саміту Україна-ЄС, який відбудеться у жовтні в Брюсселі.

4 червня джерела в іспанському головуванні у Європейському Союзі та в Єврокомісії повідомили УНІАН, що Рада ЄС 3 червня не обговорювала питання надання Україні Плану дій із запровадження безвізового режиму і не планує цього робити найближчим часом.