Україну відвідає комісар ЄС з бюджетного планування
19:25, 08 червня 2010Новини ЄС
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Левандовські зустрінеться з Азаровим, Ярошенком та Тігіпко
Київ. 8 червня. УНІАН. Європейський комісар Януш ЛЕВАНДОВСЬКІ, який відповідає за питання бюджету та фінансового планування, 10 червня відвідає Україну.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЄС.
Він зустрінеться із прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ та міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ.
Я.ЛЕВАНДОВСЬКІ також візьме участь у конференції щодо досвіду перехідного періоду у Польщі в контексті українських реформ. Він виступить там з лекцією.
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