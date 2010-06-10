ОБСЄ та Данія передали МНС України 12 металодетекторів

Київ. 10 червня. УНІАН. ОБСЄ та Данія передали Міністерству з питань надзвичайних ситуацій України 12 сучасних металодетекторів для виявлення вибухонебезпечних предметів.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія передачі металодетекторів, що будуть використовуватися для очищення територій біля міст Біла Церква, Керч та Севастополь від вибухонебезпечних залишків минулих війн, відбулася сьогодні у Києві.

За допомогою цих пристроїв, вартість яких близько чверть мільйона євро, можна шукати вибухонебезпечні предмети та боєприпаси в грунті на глибині до 6 метрів і на воді на глибині до 100 метрів. У квітні цього року експерти європейського командування армії США, які були запрошені ОБСЄ, провели тренінг для піротехніків МНС з метою отримання навичок практичного застосування цього обладнання.

Як зазначив під час урочистої передачі вказаного обладнання міністр МНС України Нестор ШУФРИЧ, в Україні, на жаль, внаслідок бойових дій під час ВВВ залишилося чимало арсеналів та вибухонебезпечних пристроїв, що є реальною загрозою для жителів і гостей України. При цьому, звертаючись до саперів, міністр побажав їм, щоб технічні засоби, які вони будуть використовувати, унеможливили вибухи без спеціальної команди на підрив.

В подальшому під час наступного етапу співпраці між МНС України та ОБСЄ планується передача українським рятувальникам обладнання для знищення вибухонебезпечних предметів шляхом кумулятивного підриву, а також обладнання персонального захисту вибухотехніків.