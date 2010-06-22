В Європі хочуть посилити безпеку морських нафтовидобувних платформ

Брюссель. 22 червня. УНІАН. Єврокомісія з представниками нафтової промисловості обговорить питання безпеки морських нафтових платформ.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, зустріч комісарів ЄС з питань енергетики Гунтера ЕТТІНГЕРА та з питань захисту навколишнього природного середовища Янеша ПОТОЧНІКА з представниками нафтових компаній запланована на 14 липня.

Головна мета зустрічі – обговорити, чи потрібно змінювати європейське законодавство в світлі інциденту, що стався в Мексиканській затоці, де британській компанії BP з 22 квітня не вдається повністю перекрити витік нафти зі свердловини безпосередньо в океан.

Ця зустріч стане вже другою на цю тему. Перша відбулася 11 травня цього року. В ході першої зустрічі представники Єврокомісії надали представникам нафтових компаній спеціальні анкети з 12-ма запитаннями щодо здійснення компаніями попереджувальних заходів. Відповіді на ці запитання будуть роздані учасникам перед початком зустрічі 14 липня.

В прес-службі Єврокомісії також зазначають, що новий проект законодавства ЄС щодо посилення безпеки у діяльності морських нафтових платформ може бути готовий вже восени.