Транзит газу до ЄС через Білорусь іде в повному обсязі

Москва. 23 червня. УНІАН. Транзит газу до Європи через Білорусь здійснюється у повному обсязі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні оперативного штабу повідомив голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР.

«Транзит російського газу територією Білорусі здійснюється у повному обсязі, і споживачі російського газу не зазнають з його постачанням жодних проблем», - сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 червня, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО розпорядився перекрити транзит російського газу через Білорусь.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, на сьогодні «Газпром» винен Білорусі 260 млн. доларів за транзит газу.

«Я наказав зараз уряду перекрити транзит через Білорусь, поки не заплатить за транзит «Газпром», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.