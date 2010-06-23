Бойко запевнив Європу у готовності допомогти з газом

Брюссель. 23 червня. УНІАН. Міністр з питань палива та енергетики України Юрій БОЙКО запевнив комісара ЄС з питань енергетики Гунтера ЕТТІНГЕРА у готовності допомогти у поставках додаткових випадків газу на випадок проблем з Білоруссю.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ю.БОЙКО повідомив сьогодні на спільному брифінгу по завершенню зустрічі з комісаром.

“Ми готові допомогти в такій ситуації, але ми також сподіваємося, що конфлікт вирішиться швидко”, - сказав він.

“Україна може постачати більше газу в Польщу”, - зазначив у свою чергу Г.ЕТТІНГЕР.

Як повідомляв УНІАН, з понеділка, 21 червня, російський “Газпром” розпочав зменшувати постачання газу до Білорусі. Сьогодні поставки були зменшені на 60%. “Газпром” обвинувачує Мінськ у боргах за спожитий газ, у той час, як Білорусь заявляє про борги за оплату транзиту газу до ЄС.

22 червня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив про припинення транзиту російського газу до Європи, однак сьогодні зранку “Газпром” заявив, що транзит здійснюється в звичайному режимі.