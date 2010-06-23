Для модернізації ГТС потрібні гарантії Росії на поставки газу
Бойко каже про один-два десятиріччя...
Брюссель. 23 червня. УНІАН. Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявляє, що для початку модернізації української газотранспортної системи (ГТС) потрібні гарантії Росії на обсяги поставок газу.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на спільному брифінгу після зустрічі з комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером ЕТТІНГЕРОМ.
“Потрібні гарантії обсягу газу на найближче одне-два десятиріччя”, - сказав Ю.БОЙКО.
Він зазначив, що в ході сьогоднішньої зустрічі з комісаром сторони обговорили питання модернізації, в тому числі, в контексті того, скільки українська ГТС зможе транспортувати газу в Європу після модернізації.
“Ми також обговорили моделі, які можуть застосовуватися”, - зазначив український міністр.
У свою чергу комісар ЄС зазначив, що Європа зацікавлена як в будівництві “Північного потоку”, так і в експлуатації української ГТС для транзиту російського газу.
“Найшвидший і найпростіший шлях – через України”, - сказав Г.ЕТТІНГЕР.
Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, за підсумками якої, зокрема, було підписано декларацію щодо фінансування модернізації та збільшення потужності української ГТС в обмін на забезпечення більшої прозорості українського газового ринку. Тоді Росія виступила проти Брюссельської декларації, заявивши, що питання збільшення здатностей труби на поставки газу не може вирішуватися без неї.