Україна домовилася про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ

Київ. 24 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, перебуваючи з робочим візитом в Ісландії, підписав Угоду про зону вільної торгівлі з Європейською асоціацією вільної торгівлі, що об’єднує Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, К.ГРИЩЕНКО взяв участь у ювілейній Міністерській конференції Європейської асоціації вільної торгівлі.

У своєму вітальному слові після підписання угоди міністр відзначив її історичну важливість у контексті багаторічного розвитку відносин з країнами-членами Європейської асоціації вільної торгівлі.

«Незважаючи на те, що відносини України та ЄАВТ розвиваються лише останнє десятиліття, можна сказати, що ми сьогодні юридично оформили наші відносини, які існували тисячу років. Маю на увазі шлях «з варягів у греки», який з’єднував Північні країни Європи з Візантією. При цьому цей шлях проходив через землі Київської Русі, яка відігравала важливу транзитну роль», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

Керівник зовнішньополітичного відомства України також підкреслив ефективність роботи ЄАВТ впродовж тривалого часу. «Для України Європейська асоціація вільної торгівлі є визначальним прикладом ефективної системи торгівлі, яка існувала впродовж багатьох років і сприяла державам-членам у подоланні низки економічних труднощів, в тому числі нещодавньої економічної та фінансової кризи», - зазначив міністр.

К.ГРИЩЕНКО наголосив на важливості Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄАВТ у контексті проведення урядом України програми реформ, спрямованих на подолання наслідків економічної та фінансової кризи та забезпечення стабільного розвитку економіки.

«Цей всеохоплюючий документ є важливим кроком у проведенні урядом України амбітної програми реформ, яка має на меті подолання негативних наслідків глобальної економічної і фінансової рецесії, забезпечення відновлення стійкого розвитку національної економіки», - сказав у своєму виступі міністр закордонних справ України, наголосивши, що «цей документ є першою угодою з моменту вступу України до СОТ у 2008 році».

К.ГРИЩЕНКО висловив переконання, що підписана Угода про зону вільної торгівлі з ЄАВТ є одним з найголовніших здобутків членства України у СОТ і співпадає з євроінтеграційними прагненнями України. «Ми вважаємо цю угоду одним з найбільших досягнень членства України у Світовій організації торгівлі. Підписання цього документа особливо важливе з огляду на євроінтеграційні прагнення нашої держави. Переконаний, що ефективна реалізація угоди буде сприяти інтеграції України до європейського економічного, а отже і політичного простору», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

«Переконаний, що завдяки підписаній угоді ісландські вулкани та гейзери, норвезькі фйорди, швейцарські гори та українська земля створять новий економічний ландшафт, який дозволить народам України та Європи відчути в повній мірі переваги нашої співпраці», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.

У ювілейній зустрічі міністрів держав-членів ЄАВТ, присвяченій 50-й річниці діяльності цієї організації, взяли участь Президент, міністр економіки Швейцарії Д.ЛОЙТХАРД, міністр торгівлі та промисловості Норвегії Т.ГІСКЕ, міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Ісландії О.СКАРФЕДІНССОН та міністр закордонних справ Ліхтенштейну А.ФРІК.

Головуючий на засіданні О.СКАРФЕДІНССОН наголосив, що Україна є першою європейською державою, з якою ЄАВТ укладає настільки всеосяжну угоду.

У свою чергу Президент Швейцарії відзначила особливу важливість України як для її держави, так і для ЄАВТ в цілому.

*** Європейська асоціація вільної торгівлі є зоною вільної торгівлі, яка об’єднує митні території чотирьох європейських країн, які не вступили до Європейського Союзу - Республіки Ісландія, Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії та Швейцарської Конфедерації.

Зона вільної торгівлі забезпечує країнам-членам режим вільної торгівлі товарами та послугами, а також гарантує вільний рух капіталів і фізичних осіб.

Три країни-члени ЄАВТ - Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія - входять до Європейського економічного простору (ЄЕП), угода про створення якого була укладена у травні 1992 року.

ЄЕП об’єднує ринки 27 країн-членів Євросоюзу і трьох країн-членів ЄАВТ у спільний ринок обсягом близько 490 млн. споживачів, що робить його найбільшим регіональним інтеграційним об’єднанням у світі.