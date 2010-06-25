В Румунії демонстранти штурмували президентський палас

Київ. 25 червня. УНІАН. Понад тисяча демонстрантів, які проводять акцію протесту з вимогою відставки президента й уряду Румунії, спробували в п`ятницю прорвати захисні кордони поліції, встановлені навколо президентського палацу в Бухаресті, передає ГазетаRu із посиланням на румунське інформаційне агентство Agerpres.

Учасники акції, організованої незалежними профспілками Румунії, виступають проти політики влади, яка, виконуючи зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом, оголосила про скорочення зарплати бюджетникам на 25% і пенсії - на 15%. Демонстранти вимагають від уряду відмовитися від політики «затягування поясів», що проводиться владою в обмін на черговий транш кредиту.

Поліції довелося мобілізувати додаткові сили, щоб зупинити людей, які штурмують огорожі біля президентського палацу в румунській столиці.