Янукович звільнив Посла у Литві
08:11, 30 червня 2010Новини ЄС
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І перевів його до Відня
Київ. 30 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Ігоря ПРОКОПЧУКА з посади Надзвичайного і Повноважного посла України у Литовській Республіці.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано 29 червня.
Іншим указом І.ПРОКОПЧУКА призначено на посаду Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
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