Янукович звільнив Єльченка з посади представника при міжнародних організаціях

Київ. 30 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про звільнення Володимира ЄЛЬЧЕНКА з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ було підписано 29 червня.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2005 року на той час Президент Віктор ЮЩЕНКО призначив В.ЄЛЬЧЕНКА послом України у Республіці Австрія та Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

10 червня 2010 року газета ”Коммерсантъ-Украина” повідомила, що В.ЄЛЬЧЕНКА може бути призначено на посаду посла в РФ. За даними видання, на цю кандидатуру нібито вже дала згоду Москва, хоча агреман поки що не одержаний. Посада посла України в Росії залишається вакантною з березня цього року, після того, як Костянтин ГРИЩЕНКО став міністром закордонних справ.